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«Роснефть» начала строить нефтеналивной терминал порт «Бухта Север»
26.05.2021

«Роснефть» начала строить нефтеналивной терминал порт «Бухта Север»

    • На севере Красноярского края ПАО «НК «Роснефть» начинает реализацию проекта по строительству нефтеналивного терминала порт «Бухта Север». Работы ведутся в рамках локомотивного проекта компании «Восток Ойл», сообщает пресс-служба «Роснефти». Передовая команда специалистов «Объединенной энергостроительной корпорации» прибыла на полуостров Таймыр для организации строительства.  Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тыс. тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства вахтовых городков.

    Проект порта «Бухта Север», разработанный ведущим проектным институтом страны ЛенморНИИпроект, прошел все необходимые экспертизы. Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе.

    Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн.

    «Восток Ойл» — крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. Ресурсная база — свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. При этом «Восток Ойл» — проект с минимальным углеродным следом, составляющим лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ.

    Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона. Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.


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