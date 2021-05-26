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Источник разлива нефти в порту Туапсе не установлен
26.05.2021

Источник разлива нефти в порту Туапсе не установлен

    • 24 мая в районе акватории Туапсинского порта произошел разлив нефтепродуктов. Масляное пятно находилось на удалении 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора, сообщает пресс-служба Туапсинского морского торгового порта.

    По информации ТМТП, на момент происшествия все терминалы Туапсинского морского торгового порта работали в штатном режиме, бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились.

    После обнаружения на внешнем рейде нефтяного пятна, быстро мигрирующего в сторону внутренней акватории порта, в АО «ТМТП» был приведен в действие план ЛАРН (ликвидация аварийного розлива нефтепродуктов). Аварийно-спасательным формированием (АСФ ТМТП) к ликвидации розлива были привлечены буксиры «Орфей» и «Дедал», специализированные судна экологического портофлота – нефтесборщики «Вега» и «Сириус». В зоне загрязнения был распылен сорбент, впитывающий нефтепродукты и препятствующий дальнейшему загрязнению морской воды, в этих же целях были использованы боновые заграждения. Сейчас ведется работа по сбору загрязненной воды и сорбента в танки нефтесборщиков для ее дальнейшей утилизации. За сутки 25 мая АСФ и нефтесборщиками ТМТП очищено около 80% поверхности внутренней акватории порта.

    Масштаб разлива свидетельствует о попадании в воду большого количества нефтепродуктов, во много раз превышающего объем, который обрабатывается ТМТП, отмечается в сообщении порта.

    В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося, источник разлива пока не установлен.

    Ранее «Роснефть» заявила о непричастности компании к разливу нефти в Туапсе.

    По факту загрязнения акватории Черного моря Росприроднадзор возбудил административное дело.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 4 месяцев 2021 года АО «Туапсинский МТП» перевалило порядка 3,4 млн тонн нефтеналивных грузов – на 13,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года.


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