ВСК поздравляют

«Восточную Стивидорную компанию», которая в этом августе отмечает свой 15-летний юбилей, поздравляют коллеги, партнеры, клиенты, представители региональной власти, отраслевых и общественных организаций. SeaNews присоединяется к поздравлениям и желает ВСК новых свершений, прогресса и процветания.
Дальневосточная железная дорога
Уважаемый Александр Владимирович!
Коллектив Дальневосточной железной дороги сердечно поздравляет Вас и Ваш коллектив со знаменательной датой – 15-летием со дня основания!
В силу своего географического расположения Дальний Восток стал одним из важнейших участников мировой торговли. Транспортировка грузов из России осуществляется через Дальневосточные порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, являющиеся мировыми лидерами производства и экономики.
Крупнейшие порты Дальнего Востока, расположенные в Находкинском транспортно-промышленном узле, имеют стратегическое значение и перспективы дальнейшего развития в качестве важнейшего транзитного центра на Тихоокеанском побережье России.
ООО «Восточная стивидорная компания» – Дальневосточный контейнерный терминал с постоянно растущим объемом перевалки грузов.
Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверенность в том, что высокий потенциал развития и возможности инфраструктуры создадут прочную основу для бесперебойной организации перевозок грузов и станут продолжением нашего долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.
Успехов и процветания вашему предприятию, очень важному для нашего региона и всей страны в целом.
Начальник железной дороги
Н. В. Маклыгин
ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»
Уважаемые партнеры!
От имени коллектива ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» и от себя лично поздравляю ООО «Восточная стивидорная компания» с 15летием!
За этот небольшой срок вам удалось приобрести блестящую репутацию как надежного стратегического партнера. Вы всегда демонстрируете высокий профессионализм и грамотное управление в решении самых масштабных задач, тем самым подтверждая высокую квалификацию всех сотрудников вашей компании. Мы рады поздравить вас со значительными успехами и выражаем свою признательность за деловое сотрудничество с вами.
Искренне желаем вам стабильности и уверенной работы в будущем, новых побед, новых стратегических партнеров, свершений всех поставленных планов. Пусть энергия, сила, оптимизм и благополучие будут постоянным спутником для каждого из вас!
Исполнительный директор ООО «ФИТ»
Г. С. Маслов
Находкинская таможня
Уважаемый Александр Владимирович!
От коллектива Находкинской таможни сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с 15-летием со дня образования компании!
Искренне желаю Вам морального и материального удовлетворения от своего труда, совершенствования деятельности, благополучия, удачи в достижении поставленных целей, успехов и процветания в бизнесе!
Начальник Находкинской таможни
К. Д. Бондарев
Железнодорожная станция Находка-Восточная
Уважаемый Александр Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас и всю Вашу команду единомышленников ООО «Восточная Стивидорная Компания» с 15-ти летием!
За прошедшие 15 лет компания прошла серьезный путь развития и занимает лидирующие позиции ни рынке стивидорных услуг, достигнутые благодаря профессионализму сотрудников ООО «Восточная Стивидорная Компания». Сегодня Ваша компания – крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России. Вы зарекомендовали себя в качестве надежного партнера.
От всей души желаю стабильности, дальнейшего роста, развития, исполнения намеченных планов, процветания, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! С юбилеем!
С уважением,
Начальник железнодорожной станции
Находка-Восточная
Моисеев Евгений Викторович
Международный экологический фонд «Чистые моря»
Уважаемый Александр Владимирович!
Дорогие друзья и коллеги!
15 лет компании! Много это или мало – сказать трудно, но то, что для вас это 15 лет бурного развития – точно! А иначе не стала бы Восточная Стивидорная Компания крупнейшим контейнерным терминалом на Тихоокеанском побережье России
Рады, что вы стали нашим надежным партнёром. И благодарны за то, что первыми доверили нашему Фонду испытать вас и добровольно пройти экзамен на звание «Чистого порта»! Вы его безусловно заслуживаете.
Спасибо Вам за экологичный подход в ведении бизнеса и за ежедневный вклад в сохранение окружающей среды и чистых морей!
Налаженное производство, многолетний опыт, квалифицированные кадры, грамотное руководство – именно тот потенциал, который вы накопили за эти 15 лет.
И пусть этот «бесценный груз» помогает зашей стивидорной компании и дальше процветать, и заботиться о развитии морских грузоперевозок и портов на российском Дальнем Востоке.
Искренне Ваш,
Генеральный директор Международного экологического фонда «Чистые моря»
Почетный полярник
Почетный работник морского и речного флота
Василий Богословский
Ассоциация морских торговых портов
Уважаемый Александр Владимирович!
Ассоциация морских торговых портов Ассоциация морских торговых портов от всей души поздравляет коллектив ООО «Восточная Стивидорная Компания» с 15-летием со дня основания!
На протяжении 15 лет успешной работы, несмотря на жесточайшую конкуренцию в стивидорной деятельности, ВСК в несколько раз улучшены производственные показатели. И уже сегодня ООО «Восточная Стивидорная Компания» является одной из лидеров Дальневосточного региона по перевалке грузов в контейнерах.
За вклад в развитие Находкинского городского округа выдающиеся сотрудники Восточной Стивидорной Компании отмечены благодарностями и наградами, в частности: благодарностью главы администрации г. Находка, благодарности губернатора Приморского края и Законодательного Собрания Приморья, благодарностью Агентства морского и речного флота, благодарностью Министра транспорта России, а также почетными знаками Росморречфлота.
Являясь членом Ассоциации морских торговых портов. Восточная Стивидорная Компания осуществляет совместную деятельность с другими членами Ассоциации в области совершенствования законодательства, что позволяет отстаивать интересы российских портовиков и осуществлять продвижение необходимых решений на благо процветания морской отрасли.
Желаем Вам и возглавляемому Вами коллективу дальнейшей успешной деятельности, реализации всех намеченных планов, неуклонного роста грузооборота и благосостояния!
С глубоким уважением,
Исполнительный директор Ассоциации
С.Д. Жусупов
Дума Находкинского городского округа
Уважаемый Александр Владимирович!
Уважаемые стивидоры, ветераны ООО «Восточная Стивидорная Компания»!
Сердечно поздравляю вас с 15 -летнем создания стивидорной компании!
Сегодня Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания» – это крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, лидер на рынке стивидорных услуг Российской Федерации, который предоставляет полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг, осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов, обслуживает и хранит рефрижераторные контейнера.
В жизни нашего города значимость ООО «Восточная Стивидорная Компания» также неоценима: это и рабочие места, это и реализация целого ряда социальных проектов, направленных на озеленение и благоустройство территории Находкинского городского округа, на поддержку и развитие медицины и образования, поддержку спортивных и творческих коллективов.
В юбилейный год желаю Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания» стабильности и процветания, успешного выполнения поставленных задач, а стивидорам — крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи.
Председатель Думы Находкинского городского округа
А.А. Киселев