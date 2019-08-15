ВСК поздравляют

«Восточную Стивидорную компанию», которая в этом августе отмечает свой 15-летний юбилей, поздравляют коллеги, партнеры, клиенты, представители региональной власти, отраслевых и общественных организаций. SeaNews присоединяется к поздравлениям и желает ВСК новых свершений, прогресса и процветания.

Дальневосточная железная дорога

Уважаемый Александр Владимирович!

Коллектив Дальневосточной железной дороги сердечно поздравляет Вас и Ваш коллектив со знаменательной датой – 15-летием со дня основания!

В силу своего географического расположения Дальний Восток стал одним из важнейших участников мировой торговли. Транспортировка грузов из России осуществляется через Дальневосточные порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, являющиеся мировыми лидерами производства и экономики.

Крупнейшие порты Дальнего Востока, расположенные в Находкинском транспортно-промышленном узле, имеют стратегическое значение и перспективы дальнейшего развития в качестве важнейшего транзитного центра на Тихоокеанском побережье России.

ООО «Восточная стивидорная компания» – Дальневосточный контейнерный терминал с постоянно растущим объемом перевалки грузов.

Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверенность в том, что высокий потенциал развития и возможности инфраструктуры создадут прочную основу для бесперебойной организации перевозок грузов и станут продолжением нашего долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Успехов и процветания вашему предприятию, очень важному для нашего региона и всей страны в целом.

Начальник железной дороги

Н. В. Маклыгин

ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»

Уважаемые партнеры!

От имени коллектива ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» и от себя лично поздравляю ООО «Восточная стивидорная компания» с 15летием!

За этот небольшой срок вам удалось приобрести блестящую репутацию как надежного стратегического партнера. Вы всегда демонстрируете высокий профессионализм и грамотное управление в решении самых масштабных задач, тем самым подтверждая высокую квалификацию всех сотрудников вашей компании. Мы рады поздравить вас со значительными успехами и выражаем свою признательность за деловое сотрудничество с вами.

Искренне желаем вам стабильности и уверенной работы в будущем, новых побед, новых стратегических партнеров, свершений всех поставленных планов. Пусть энергия, сила, оптимизм и благополучие будут постоянным спутником для каждого из вас!

Исполнительный директор ООО «ФИТ»

Г. С. Маслов

Находкинская таможня

Уважаемый Александр Владимирович!

От коллектива Находкинской таможни сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с 15-летием со дня образования компании!

Искренне желаю Вам морального и материального удовлетворения от своего труда, совершенствования деятельности, благополучия, удачи в достижении поставленных целей, успехов и процветания в бизнесе!

Начальник Находкинской таможни

К. Д. Бондарев

Железнодорожная станция Находка-Восточная

Уважаемый Александр Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас и всю Вашу команду единомышленников ООО «Восточная Стивидорная Компания» с 15-ти летием!

За прошедшие 15 лет компания прошла серьезный путь развития и занимает лидирующие позиции ни рынке стивидорных услуг, достигнутые благодаря профессионализму сотрудников ООО «Восточная Стивидорная Компания». Сегодня Ваша компания – крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России. Вы зарекомендовали себя в качестве надежного партнера.

От всей души желаю стабильности, дальнейшего роста, развития, исполнения намеченных планов, процветания, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! С юбилеем!

С уважением,

Начальник железнодорожной станции

Находка-Восточная

Моисеев Евгений Викторович

Международный экологический фонд «Чистые моря»

Уважаемый Александр Владимирович!

Дорогие друзья и коллеги!

15 лет компании! Много это или мало – сказать трудно, но то, что для вас это 15 лет бурного развития – точно! А иначе не стала бы Восточная Стивидорная Компания крупнейшим контейнерным терминалом на Тихоокеанском побережье России

Рады, что вы стали нашим надежным партнёром. И благодарны за то, что первыми доверили нашему Фонду испытать вас и добровольно пройти экзамен на звание «Чистого порта»! Вы его безусловно заслуживаете.

Спасибо Вам за экологичный подход в ведении бизнеса и за ежедневный вклад в сохранение окружающей среды и чистых морей!

Налаженное производство, многолетний опыт, квалифицированные кадры, грамотное руководство – именно тот потенциал, который вы накопили за эти 15 лет.

И пусть этот «бесценный груз» помогает зашей стивидорной компании и дальше процветать, и заботиться о развитии морских грузоперевозок и портов на российском Дальнем Востоке.

Искренне Ваш,

Генеральный директор Международного экологического фонда «Чистые моря»

Почетный полярник

Почетный работник морского и речного флота

Василий Богословский

Ассоциация морских торговых портов

Уважаемый Александр Владимирович!

Ассоциация морских торговых портов Ассоциация морских торговых портов от всей души поздравляет коллектив ООО «Восточная Стивидорная Компания» с 15-летием со дня основания!

На протяжении 15 лет успешной работы, несмотря на жесточайшую конкуренцию в стивидорной деятельности, ВСК в несколько раз улучшены производственные показатели. И уже сегодня ООО «Восточная Стивидорная Компания» является одной из лидеров Дальневосточного региона по перевалке грузов в контейнерах.

За вклад в развитие Находкинского городского округа выдающиеся сотрудники Восточной Стивидорной Компании отмечены благодарностями и наградами, в частности: благодарностью главы администрации г. Находка, благодарности губернатора Приморского края и Законодательного Собрания Приморья, благодарностью Агентства морского и речного флота, благодарностью Министра транспорта России, а также почетными знаками Росморречфлота.

Являясь членом Ассоциации морских торговых портов. Восточная Стивидорная Компания осуществляет совместную деятельность с другими членами Ассоциации в области совершенствования законодательства, что позволяет отстаивать интересы российских портовиков и осуществлять продвижение необходимых решений на благо процветания морской отрасли.

Желаем Вам и возглавляемому Вами коллективу дальнейшей успешной деятельности, реализации всех намеченных планов, неуклонного роста грузооборота и благосостояния!

С глубоким уважением,

Исполнительный директор Ассоциации

С.Д. Жусупов

Дума Находкинского городского округа

Уважаемый Александр Владимирович!

Уважаемые стивидоры, ветераны ООО «Восточная Стивидорная Компания»!

Сердечно поздравляю вас с 15 -летнем создания стивидорной компании!

Сегодня Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания» – это крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, лидер на рынке стивидорных услуг Российской Федерации, который предоставляет полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг, осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов, обслуживает и хранит рефрижераторные контейнера.

В жизни нашего города значимость ООО «Восточная Стивидорная Компания» также неоценима: это и рабочие места, это и реализация целого ряда социальных проектов, направленных на озеленение и благоустройство территории Находкинского городского округа, на поддержку и развитие медицины и образования, поддержку спортивных и творческих коллективов.

В юбилейный год желаю Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания» стабильности и процветания, успешного выполнения поставленных задач, а стивидорам — крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи.

Председатель Думы Находкинского городского округа

А.А. Киселев