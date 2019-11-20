150 лет Суэцкому каналу

17 ноября Администрация Суэцкого канала провела церемонию, посвященную 150-летию со дня открытия водного пути, соединяющего Азию и Европу. В ней приняли участие более сотни человек.

Строительство Суэцкого канала началось в 1859 году. 17 ноября 1869 года канал был официально введен в эксплуатацию. До этого транспортировка осуществлялась путём разгрузки судов и сухопутной перевозки между Средиземным и Красным морями.

В августе 2015 года был открыт Новый Суэцкий канал общей протяженностью 72 километра.

За 150 лет через канал прошли 1,3 млн судов, которые перевезли 28,6 млрд тонн грузов. Это принесло Египту доход 135,9 млрд долларов. За 2018/2019 финансовый год через Суэцкий канал прошло 19 тыс. судов с 1,2 млрд тонн грузов, принеся доход 6 млрд долларов.

Видео: New China TV