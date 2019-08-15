ВСК – 15 лет движения вперед

В 2004 году на стивидорной карте России появилось новое имя – «Восточная стивидорная компания». В августе этого года ВСК исполнилось 15 лет. Сейчас это одно из ведущих предприятий в составе Global Ports, надежное звено в единой сети терминалов Группы. Продолжая традиции контейнерного терминала морского торгового порта Восточный, наращивая уровень сервиса и технологий, ВСК сегодня занимает прочные позиции одного из лидеров контейнерного бизнеса на Дальнем Востоке России.

Входные ворота Транссиба

ВСК не случайно называют начальной точкой Транссибирской магистрали. Расположенный в бухте Врангель, терминал играет ключевую роль в обработке внешнеторгового грузопотока со странами АТР. «Восточная стивидорная» перегружает контейнеры импортного и экспортного направлений и является значимым звеном в развитии транзита по территории России. Через причалы компании идут грузы из Китая, Японии, Кореи, США, Австралии, Канады, Латинской Америки. Здесь проходит Международный транспортный коридор «Приморье-1». Еженедельно с ВСК по Трассибу уходят ускоренные контейнерные поезда в центральную часть России, СНГ и Европу.

Текущие мощности ВСК – 650 тыс. TEU, и это крупнейший специализированный контейнерный комплекс на Дальнем Востоке страны. В структуре Global Ports компания – ворота для грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Наличие единой сети специализированных терминалов с развитыми мощностями и единым высоким стандартом сервиса – это ключевое конкурентное преимущество Группы, именно оно обеспечивает Global Ports значимую роль в реализации внешнеторговых интересов и транзитного потенциала России.

Первый контейнер в Восточном

А самый первый контейнер в бухте Врангель был обработан в 1976 году. Второй по счету комплекс строящегося Восточного порта принял к новым причалам теплоход «Александр Твардовский». В конце 70-х в СССР было всего два терминала, обрабатывающих новый для международного транспортного рынка груз – контейнер. Первый был введен в эксплуатацию в 1973 году в Ленинграде (в 1998 году на его базе будет создан «Первый контейнерный терминал», который в 2013 году войдет в состав Global Рorts), второй появился в Восточном.

Это был терминал с очень приличными по тем временам мощностями – 70 тыс. контейнеров международного стандарта в год. И с невероятными технологиями: для оперативной работы с грузом в конце 1977 года специалистами ИВЦ Восточного Порта, ДВЖД и В/О «Союзвнештранса» (СВТ) была создана единая автоматизированная система планирования, учета, контроля и оперативного управления работой транспортного узла. В декабре 1979 года АСУ контейнерного терминала Восточного порта была введена в эксплуатацию.

В начале 90-х СССР взял курс на капитализм. На место «Союзвнешторга» и «Союзвнештранса» пришли новые возможности. По решению руководства Восточного порта в 1995 году развитие контейнерного бизнеса порта выведено в созданную компанию ЗАО «Восточный международный контейнерный сервис» (ВМКС). А спустя 10 лет рядом – на причалах №5 и 6 – появилась ВСК, чтобы, объединившись с ВМКС в 2006 году, стать крупнейшим терминалом в регионе.

Сегодня на ВСК на площади в 77 гектаров, кроме современного контейнерного терминала, работает также один из самых безопасных с точки зрения экологии комплексов по перевалке угольных грузов. Новое время ставит перед компанией новые задачи. «Восточная стивидорная» развивает технологии и мощности, повышает качество сервиса, реализует новые проекты. Всего пару недель назад, в канун своего юбилея, ВСК успешно перегрузила и направила в составе ускоренного контейнерного поезда транзитный груз для сервиса Азия – Европа (совместный проект контейнерной линии Maersk и транспортно-экспедиторской компании «Модуль»). Первая партия контейнеров в рамках нового сервиса была доставлена из Кореи и Японии в Гданьск за 18 дней, т.е. вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал.

Главное – люди

И сегодня, как и 40 лет назад, за каждым успехом ВСК стоят ее люди, их ответственность и профессионализм, готовность постоянно повышать качество и эффективность своей работы, создавая новые возможности для партнеров и клиентов порта. На всех производственных этапах ежедневную работу компании обеспечивает коллектив, в котором работают почти 700 человек: 364 – в оперативной службе, 162 – в технической, остальные заняты на производственно-административных должностях.

Работники терминала были и остаются самым главным капиталом и ценностью компании. Именно они стоят за каждым производственным процессом, за каждым успехом и каждым этапом развития и роста ВСК. В канун юбилея вклад специалистов компании в развитие отрасли был отмечен множеством наград, в том числе почетными грамотами и благодарностями министра транспорта РФ, губернатора Приморского края, главы и председателя Думы Находкинского городского округа и самой важной наградой для каждого работника порта – нагрудным знаком «Почетный работник ООО «ВСК».

ВСК сегодня

ВСК – крупнейший по мощности контейнерный терминал на Дальнем Востоке России. На причалах терминала обрабатываются суда различного типа (включая Panamax и Post-Panamax) судоходных линий APL, CMA CGM, FESCO, НММ, Maersk, Sinokor и других. Каботажные перевозки выполняют «Гарант-Интермодал», «Камчатское морское пароходство», «Сахалинское морское пароходство», ФИТ.

ВСК – начальная точка Транссибирской железнодорожной магистрали и единственный в России терминал, почти 90% грузов которого прибывает и убывает по железной дороге. Ежемесячно с территории терминала уходит порядка 70 контейнерных поездов в направлении Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, а также стран Европы и Средней Азии.

ВСК в цифрах: Общая площадь 77 га

Площадь угольной площадки 1,84 га

Мощность 650 тыс. TEU

Мощность по перевалке угля 1,6 млн тонн

Длина причалов 1 284 м

Глубина у причалов до 13,5 м

Емкость контейнерной площадки 21 097 TEU

Емкость рефзоны 290 розеток

Ж/д фронт 6338 м

ВСК является основным звеном международного транспортного коридора «Приморье-1». МТК «Приморье-1» обслуживает грузопоток из северных регионов Китая, следующий транзитом через пограничные переходы по территории Приморья для дальнейшей отправки морем в южные порты Китая и страны АТР.

С 2011 года на территории ВСК действует специализированный комплекс по перевалке угля. Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и минимизацию воздействия производственной деятельности угольного комплекса на акваторию порта и локальную экосистему. В феврале 2019 года ВСК получила положительное заключение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей хозяйственную деятельность терминала во внутренних морских водах и в территориальном море.