Stena Bulk по-прежнему ждет разрешения Ирана

Stena Bulk по-прежнему ждет разрешения иранских властей на посещение захваченного 19 июля экипажа судна «Stena Impero», среди которых есть и россияне. Официальная просьба об этом была направлена Ирану 20 июля.

«Мы сосредоточены на поддержке семей экипажа и будем оказывать всестороннюю помощь до его освобождения, – говорится во вчерашнем официальном заявлении Stena Bulk. – Хотели бы подчеркнуть, что транзит через Ормузский пролив осуществлялся в полном соответствии с международными морскими правилами и все необходимые уведомления для этого были направлены соответствующим органам».