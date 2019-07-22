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Иран захватил британский танкер
22.07.2019

Иран захватил британский танкер

    • Иранские власти задержали танкер «Stena Impero». Судно следовало в нейтральных водах Ормузского пролива, говорится в официальном сообщении Stena Bulk. На борту судна находится 23 члена экипажа, среди которых есть и россияне.

    «Все усилия Stena Bulk сосредоточены на благополучии и безопасном возвращении нашего экипажа и поддержке их семей в это трудное время, – сказал президент и CEO Эрик Ханэлл. – наши сотрудники в Индии, Латвии, Филиппинах и России находятся в постоянном контакте с семьями, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы держать их в курсе».

    Видео: The Sun


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