Новая редакция Правил РС для судов

РС опубликовал новую редакцию Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом

На сайте Российского морского регистра судоходства опубликована новая редакция Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом (2019).

Как рассказали SeaNews в РМРС, по сравнению с редакцией 2016 года в Правила внесен ряд изменений, в основе которых лежат новые международные требования, а также опыт технического наблюдения Регистра за проектированием и постройкой судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), осуществляемой на верфях в Южной Корее, и опыт взаимодействия РС с ведущими разработчиками систем хранения СПГ. В ряде разделов Правил исключены нечеткие формулировки, допускающие неоднозначную интерпретацию.

В новой редакции полностью переработана часть IV «Хранение груза». Для удобства пользователей структура части приведена в полное соответствие с аналогичным разделом Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом ИМО. Добавлены требования к применению расчетных методик при определении нагрузок на стенки мембранных емкостей при плескании. Включены положения Унифицированных интерпретаций МАКО. Проведена доработка части IX «Материалы и сварка» с учетом современных требований к материалам, применяемым для изготовления корпусных конструкций газовоза и элементов системы хранения и обработки сжиженного газа.