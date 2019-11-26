Для проектной логистики в России работа есть

Проектную логистику ждут сложные инженерные проекты в России. Об этом сказал директор департамента развития FESCO Projects Марат Яруллин на конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве.

Начиная свое вступление, М.Яруллин привел результаты опроса участников рынка транспортного и сырьевого сегментов, в частности, руководителей высшего звена стивидорных и логистических компаний, автомобильных и железнодорожных операторов, об общей ситуации в отрасли. «75% опрошенных считают, что драйвером роста в ближайшие 3-5 лет может стать снятие инфраструктурных ограничений, – следует из презентации М.Яруллина. – 76% респондентов используют собственные средства для инвестиций. 57% опрошенных считают, что текущий уровень цен достаточен для осуществления инвестиций как на поддержание, так и на расширение мощностей». Как отметил М.Яруллин, в 2018 году Россия продвинулась на четверть в рейтинге Всемирного банка по эффективности логистики.

«Российский рынок перевозок крупногабаритного и тяжеловесного груза растет, – отметил М.Яруллин. – У нас есть space для роста. Очень важно, что нет «потолка», все зависит от нас, куда мы пойдем, куда мы будем расти. С точки рения развития логистики мы растем. Это не в целом, только проектная логистика».

«База для проектной логистики – инвестиции в основной капитал, – продолжил он. – Если говорить о среднегодовом темпе прироста инвестиций на основной капитал, по нашим оценкам на пять лет, на период 2019-2024 года, то это рост на 5,6%. Почему? Есть определенные драйверы роста, и эти драйверы роста связаны с проектной логистикой, с точечными проектами, которые высокоэффективно возвращают вложенный капитал в течение 5-6 лет».

Далее он рассказал о перспективных проектах, которые позволят вырасти рынку проектной логистики. «Целевой рынок проектной логистики в 2019 году оценивается в 430 млрд рублей с ростом до 551 млрд рублей в 2023 году, – сказал М.Яруллин. – Распределение инвестиций по направлениям выглядит так: нефтегазовый сектор, инфраструктура, АПК, химическая промышленность, энергетика».

М.Яруллин назвал наиболее перспективные проекты.

Нефтегазовый сектор:

СПГ и ГХК в Усть-Луге (Газпром, РусГаздобыча);

СПГ Дальневосточный в ДеКастри;

нефтегазохимический комплекс «Татнефти»;

Амурский ГХК;

установка Аммиак-Карбамид в Тульской области «ЩекиноАзот» ;

этиленовый комплекс (ЭП-1200) (Нижнекамскнефтехим);

Усть-Кутский завод полимеров – ГХК (ИНК);

ВРУ КАО Азот (Кемерово);

метаноловый проект НЗМУ (Находка);

АО «Акрон» (Великий Новгород) производство карбамид.

Инфраструктура:

соглашение о строительстве железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове;

соглашение о строительстве железнодорожной ветки Кызыл —Курагино;

соглашение о строительстве Северного широтного хода;

МТМ «Европа –Западный Китай»;

автомагистраль «Меридиан»;

ряд крупных проектов по строительству специализированных угольных терминалов в Дальневосточном бассейне;

строительство крупных терминалов в порту Тамань;

развитие порта Новороссийск;

ВСМ.

Энергетика:

ветроэнергетика (Тамань, Ростов, Ставрополь, Оренбург, Астрахань, Ульяновск, Алтай, Мурманск и пр. всего 3254,5 мВт до 2024 года);

проекты модернизации электростанций с вводом в 2022-2024 годах. Всего 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.

атомная энергетика.

Инфраструктура:

(презентация FESCO Projects)

«Многие зарубежные компании в свете санкционных рисков, опасения стагнации ушли с российского рынка либо отдали эту работу российским агентам без инвестиций, без некой поддержки, – сказал М.Яруллин. – Нас ждут сложные инженерные проекты».

Экспортные проекты:

(презентация FESCO Projects)

«Мы начнем работать над проектами, которые идут от российских компаний, российских инвестиций на африканском континенте, – добавил он.

Также М.Яруллин назвал несколько тенденций 2019 года:

бум СПГ-проектов в РФ и мире;

проекты на СМП не только транзит до 80 млн тонн, а реальные перевозки на проекты в Арктике;

экспортные проекты российских компаний;

начало ветроэнергетики в труднодоступных местах;

начало крупных инфраструктурных мегапроектов;

уход западных TOP 5 экспедиторов – переход в ниши, банкротство игроков;

слияние инженерных компаний;

оффшорные проекты с участием российских компаний.

«Видно, что развиваются проекты СПГ как в России, так и в мире, – сказал М.Яруллин. – Есть проекты на Северном морском пути. Понятное дело, что компании видят перевозку газа, нефти как основной груз. Остается небольшой процент этого объема, который позволяет вносить посильную лепту в общий объем проектной логистике. А объем этот достаточно маржинальный».