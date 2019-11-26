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Для проектной логистики в России работа есть
26.11.2019

Для проектной логистики в России работа есть


    • Проектную логистику ждут сложные инженерные проекты в России. Об этом сказал директор департамента развития FESCO Projects Марат Яруллин на конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве.

    Начиная свое вступление, М.Яруллин привел результаты опроса участников рынка транспортного и сырьевого сегментов, в частности, руководителей высшего звена стивидорных и логистических компаний, автомобильных и железнодорожных операторов, об общей ситуации в отрасли. «75% опрошенных считают, что драйвером роста в ближайшие 3-5 лет может стать снятие инфраструктурных ограничений, – следует из презентации М.Яруллина. – 76% респондентов используют собственные средства для инвестиций. 57% опрошенных считают, что текущий уровень цен достаточен для осуществления инвестиций как на поддержание, так и на расширение мощностей». Как отметил М.Яруллин, в 2018 году Россия продвинулась на четверть в рейтинге Всемирного банка по эффективности логистики.

    «Российский рынок перевозок крупногабаритного и тяжеловесного груза растет, – отметил М.Яруллин. – У нас есть space для роста. Очень важно, что нет «потолка», все зависит от нас, куда мы пойдем, куда мы будем расти. С точки рения развития логистики мы растем. Это не в целом, только проектная логистика».

    «База для проектной логистики – инвестиции в основной капитал, – продолжил он. – Если говорить о среднегодовом темпе прироста инвестиций на основной капитал, по нашим оценкам на пять лет, на период 2019-2024 года, то это рост на 5,6%. Почему? Есть определенные драйверы роста, и эти драйверы роста связаны с проектной логистикой, с точечными проектами, которые высокоэффективно возвращают вложенный капитал в течение 5-6 лет».

    Далее он рассказал о перспективных проектах, которые позволят вырасти рынку проектной логистики. «Целевой рынок проектной логистики в 2019 году оценивается в 430 млрд рублей с ростом до 551 млрд рублей в 2023 году, – сказал М.Яруллин. – Распределение инвестиций по направлениям выглядит так: нефтегазовый сектор, инфраструктура, АПК, химическая промышленность, энергетика».

    М.Яруллин назвал наиболее перспективные проекты.

    Нефтегазовый сектор:

    • СПГ и ГХК в Усть-Луге (Газпром, РусГаздобыча);
    • СПГ Дальневосточный в ДеКастри;
    • нефтегазохимический комплекс «Татнефти»;
    • Амурский ГХК;
    • установка Аммиак-Карбамид в Тульской области «ЩекиноАзот» ;
    • этиленовый комплекс (ЭП-1200) (Нижнекамскнефтехим);
    • Усть-Кутский завод полимеров – ГХК (ИНК);
    • ВРУ КАО Азот (Кемерово);
    • метаноловый проект НЗМУ (Находка);
    • АО «Акрон» (Великий Новгород) производство карбамид.

    Инфраструктура:

    • соглашение о строительстве железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове;
    • соглашение о строительстве железнодорожной ветки Кызыл —Курагино;
    • соглашение о строительстве Северного широтного хода;
    • МТМ «Европа –Западный Китай»;
    • автомагистраль «Меридиан»;
    • ряд крупных проектов по строительству специализированных угольных терминалов в Дальневосточном бассейне;
    • строительство крупных терминалов в порту Тамань;
    • развитие порта Новороссийск;
    • ВСМ.

    Энергетика:

    • ветроэнергетика (Тамань, Ростов, Ставрополь, Оренбург, Астрахань, Ульяновск, Алтай, Мурманск и пр. всего 3254,5 мВт до 2024 года);
    • проекты модернизации электростанций с вводом в 2022-2024 годах. Всего 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.
    • атомная энергетика.

    Инфраструктура:

    Для проектной логистики в России работа есть

    (презентация FESCO Projects)

    «Многие зарубежные компании в свете санкционных рисков, опасения стагнации ушли с российского рынка либо отдали эту работу российским агентам без инвестиций, без некой поддержки, – сказал М.Яруллин. – Нас ждут сложные инженерные проекты».

    Экспортные проекты:

    Для проектной логистики в России работа есть

    (презентация FESCO Projects)

    «Мы начнем работать над проектами, которые идут от российских компаний, российских инвестиций на африканском континенте, – добавил он.

    Также М.Яруллин назвал несколько тенденций 2019 года:

    • бум СПГ-проектов в РФ и мире;
    • проекты на СМП не только транзит до 80 млн тонн, а реальные перевозки на проекты в Арктике;
    • экспортные проекты российских компаний;
    • начало ветроэнергетики в труднодоступных местах;
    • начало крупных инфраструктурных мегапроектов;
    • уход западных TOP 5 экспедиторов – переход в ниши, банкротство игроков;
    • слияние инженерных компаний;
    • оффшорные проекты с участием российских компаний.

    «Видно, что развиваются проекты СПГ как в России, так и в мире, – сказал М.Яруллин. – Есть проекты на Северном морском пути. Понятное дело, что компании видят перевозку газа, нефти как основной груз. Остается небольшой процент этого объема, который позволяет вносить посильную лепту в общий объем проектной логистике. А объем этот достаточно маржинальный».


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