Для проектной логистики в России работа есть

Проектную логистику ждут сложные инженерные проекты в России. Об этом сказал директор департамента развития FESCO Projects Марат Яруллин на конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве.
Начиная свое вступление, М.Яруллин привел результаты опроса участников рынка транспортного и сырьевого сегментов, в частности, руководителей высшего звена стивидорных и логистических компаний, автомобильных и железнодорожных операторов, об общей ситуации в отрасли. «75% опрошенных считают, что драйвером роста в ближайшие 3-5 лет может стать снятие инфраструктурных ограничений, – следует из презентации М.Яруллина. – 76% респондентов используют собственные средства для инвестиций. 57% опрошенных считают, что текущий уровень цен достаточен для осуществления инвестиций как на поддержание, так и на расширение мощностей». Как отметил М.Яруллин, в 2018 году Россия продвинулась на четверть в рейтинге Всемирного банка по эффективности логистики.
«Российский рынок перевозок крупногабаритного и тяжеловесного груза растет, – отметил М.Яруллин. – У нас есть space для роста. Очень важно, что нет «потолка», все зависит от нас, куда мы пойдем, куда мы будем расти. С точки рения развития логистики мы растем. Это не в целом, только проектная логистика».
«База для проектной логистики – инвестиции в основной капитал, – продолжил он. – Если говорить о среднегодовом темпе прироста инвестиций на основной капитал, по нашим оценкам на пять лет, на период 2019-2024 года, то это рост на 5,6%. Почему? Есть определенные драйверы роста, и эти драйверы роста связаны с проектной логистикой, с точечными проектами, которые высокоэффективно возвращают вложенный капитал в течение 5-6 лет».
Далее он рассказал о перспективных проектах, которые позволят вырасти рынку проектной логистики. «Целевой рынок проектной логистики в 2019 году оценивается в 430 млрд рублей с ростом до 551 млрд рублей в 2023 году, – сказал М.Яруллин. – Распределение инвестиций по направлениям выглядит так: нефтегазовый сектор, инфраструктура, АПК, химическая промышленность, энергетика».
М.Яруллин назвал наиболее перспективные проекты.
Нефтегазовый сектор:
- СПГ и ГХК в Усть-Луге (Газпром, РусГаздобыча);
- СПГ Дальневосточный в ДеКастри;
- нефтегазохимический комплекс «Татнефти»;
- Амурский ГХК;
- установка Аммиак-Карбамид в Тульской области «ЩекиноАзот» ;
- этиленовый комплекс (ЭП-1200) (Нижнекамскнефтехим);
- Усть-Кутский завод полимеров – ГХК (ИНК);
- ВРУ КАО Азот (Кемерово);
- метаноловый проект НЗМУ (Находка);
- АО «Акрон» (Великий Новгород) производство карбамид.
Инфраструктура:
- соглашение о строительстве железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове;
- соглашение о строительстве железнодорожной ветки Кызыл —Курагино;
- соглашение о строительстве Северного широтного хода;
- МТМ «Европа –Западный Китай»;
- автомагистраль «Меридиан»;
- ряд крупных проектов по строительству специализированных угольных терминалов в Дальневосточном бассейне;
- строительство крупных терминалов в порту Тамань;
- развитие порта Новороссийск;
- ВСМ.
Энергетика:
- ветроэнергетика (Тамань, Ростов, Ставрополь, Оренбург, Астрахань, Ульяновск, Алтай, Мурманск и пр. всего 3254,5 мВт до 2024 года);
- проекты модернизации электростанций с вводом в 2022-2024 годах. Всего 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.
- атомная энергетика.
Инфраструктура:
(презентация FESCO Projects)
«Многие зарубежные компании в свете санкционных рисков, опасения стагнации ушли с российского рынка либо отдали эту работу российским агентам без инвестиций, без некой поддержки, – сказал М.Яруллин. – Нас ждут сложные инженерные проекты».
Экспортные проекты:
(презентация FESCO Projects)
«Мы начнем работать над проектами, которые идут от российских компаний, российских инвестиций на африканском континенте, – добавил он.
Также М.Яруллин назвал несколько тенденций 2019 года:
- бум СПГ-проектов в РФ и мире;
- проекты на СМП не только транзит до 80 млн тонн, а реальные перевозки на проекты в Арктике;
- экспортные проекты российских компаний;
- начало ветроэнергетики в труднодоступных местах;
- начало крупных инфраструктурных мегапроектов;
- уход западных TOP 5 экспедиторов – переход в ниши, банкротство игроков;
- слияние инженерных компаний;
- оффшорные проекты с участием российских компаний.
«Видно, что развиваются проекты СПГ как в России, так и в мире, – сказал М.Яруллин. – Есть проекты на Северном морском пути. Понятное дело, что компании видят перевозку газа, нефти как основной груз. Остается небольшой процент этого объема, который позволяет вносить посильную лепту в общий объем проектной логистике. А объем этот достаточно маржинальный».