Синтетический сжиженный газ в качестве бункера

В следующем году могут пройти испытания синтетического сжиженного газа в качестве судового топлива. Организаторами эксперимента являются MAN Energy Solutions и Wessels Marine GmbH, в нем также участвуют Nauticor и Audi.

Синтетический сжиженный газ будет изготовлен на заводе Audi по сжижению газа, строящемся в настоящее время близ Клопенбурга в Германии. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

Для эксперимента потребуется 20 тонн сжиженного синтетического газа (ССГ). Его доставку и бункеровку судна должны обеспечить специалисты Nauticor.

Судно, на котором пройдут испытания, предоставляет судовладелец, Wessels Marine. Это фидерный контейнеровоз «Wes Amelie» вместимостью 1036 TEU. В течение одного кругорейса он будет работать на синтетическом газе.

Участники эксперимента рассчитывают на то, что суда, оборудованные для работы на СПГ, смогут использовать и ССГ, равно как и мощности для СПГ-бункеровки смогут отгружать синтетический газ, никакой модернизации для этого не требуется.

Преимущества синтетического аналога СПГ в сравнении с природным заключаются в том, что его можно производить экологически чистым способом с использованием возобновляемых источников энергии, с нулевым уровнем выбросов.