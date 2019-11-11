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Синтетический сжиженный газ в качестве бункера
11.11.2019

Синтетический сжиженный газ в качестве бункера


    • В следующем году могут пройти испытания синтетического сжиженного газа в качестве судового топлива. Организаторами эксперимента являются MAN Energy Solutions и Wessels Marine GmbH, в нем также участвуют Nauticor и Audi.

    Синтетический сжиженный газ будет изготовлен на заводе Audi по сжижению газа, строящемся в настоящее время близ Клопенбурга в Германии. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

    Для эксперимента потребуется 20 тонн сжиженного синтетического газа (ССГ). Его доставку и бункеровку судна должны обеспечить специалисты Nauticor.

    Судно, на котором пройдут испытания, предоставляет судовладелец, Wessels Marine. Это фидерный контейнеровоз «Wes Amelie» вместимостью 1036 TEU. В течение одного кругорейса он будет работать на синтетическом газе.

    Участники эксперимента рассчитывают на то, что суда, оборудованные для работы на СПГ, смогут использовать и ССГ, равно как и мощности для СПГ-бункеровки смогут отгружать синтетический газ, никакой модернизации для этого не требуется.

    Преимущества синтетического аналога СПГ в сравнении с природным заключаются в том, что его можно производить экологически чистым способом с использованием возобновляемых источников энергии, с нулевым уровнем выбросов.


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