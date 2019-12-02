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UECC построит гибридные автомобилевозы
02.12.2019

UECC построит гибридные автомобилевозы


    • United European Car Carriers (UECC), совместное предприятие NYK и Wallenius Lines, подписал контракт с китайскими верфями China Ship Builidng Trading и Jiangnan Shipyard Group на строительство трех экологичных автомобилевозов нового поколения.

    Длина каждого судна составит 196 м, ширина – 28 м, вместимость – 3,6 тыс. ед., количество палуб – 10.

    Средства на новые суда UECC в сумме порядка 70 млн долларов выделила финансовая группа Svenska SkeppsHypotek в рамках «зеленого финансирования», концепция которого позволяет снизить процентные ставки по кредиту.

    Суда будут оборудованы системой Battery Hybrid LNG Solution и смогут работать как на СПГ, так и с использованием аккумуляторной установки. Благодаря этому в UECC рассчитывают к 2030 году снизить объем выбросов на 40%.


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