UECC построит гибридные автомобилевозы

United European Car Carriers (UECC), совместное предприятие NYK и Wallenius Lines, подписал контракт с китайскими верфями China Ship Builidng Trading и Jiangnan Shipyard Group на строительство трех экологичных автомобилевозов нового поколения.

Длина каждого судна составит 196 м, ширина – 28 м, вместимость – 3,6 тыс. ед., количество палуб – 10.

Средства на новые суда UECC в сумме порядка 70 млн долларов выделила финансовая группа Svenska SkeppsHypotek в рамках «зеленого финансирования», концепция которого позволяет снизить процентные ставки по кредиту.

Суда будут оборудованы системой Battery Hybrid LNG Solution и смогут работать как на СПГ, так и с использованием аккумуляторной установки. Благодаря этому в UECC рассчитывают к 2030 году снизить объем выбросов на 40%.