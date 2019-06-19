Новый директор филиала FESCO во Владивостоке

Директором филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке с 18 июня назначен Игорь Шарков. Соответствующее решение принял Совет директоров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO).

Как сообщается в официальном заявлении компании, И.Шарков будет отвечать за обеспечение деятельности филиала и морского дивизиона группы. «Игорь Иванович работает в FESCO более 40 лет, прошел путь от механика на судах компании до главного инженера – директора технического департамента филиала. Уверен, что его профессионализм, глубокие знания отрасли и коллектива будут способствовать повышению эффективности и развитию судоходного бизнеса Группы», – отметил президент FESCO Александр Исурин.

И.Шарков окончил Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского (ранее – Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского) по специальности «Инженер-судомеханик», награжден знаком «Почетному работнику морского флота», медалью Союз Российских судовладельцев и золотым знаком «Заслуженный работник ДВМП».

Ранее занимавший должность директора филиала Владислав Ким покинул FESCO. Весной этого года в отношении В.Кима проводилось служебное расследование. Как сообщали тогда в FESCO, «основанием для инициирования расследования стала проверка в отношении отдельных возможных нарушений трудовой дисциплины в компании».