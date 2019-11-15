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Новый генеральный в Мурманске
15.11.2019

Новый генеральный в Мурманске


    • На должность генерального директора АО «Мурманский морской торговый порт» избран Алексей Рыкованов. На этом посту он сменил Александра Масько, который руководил ММТП в течение последних 7 лет.

    А.Е.Рыкованов окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел переподготовку по программе дополнительного профессионального образования «Финансы, денежное обращение и кредит», курс «Менеджмент в инновационной сфере». С 2004 года работал заместителем генерального директора по капитальному строительству ОАО «Торговый порт «Посьет», в 2009 году был назначен управляющим директором ООО «Мечел-Инжиниринг» ОАО «Дальвостниипроектуголь», с 2011 по 2014 годы возглавлял филиал ООО «Мечел-Инжиниринг» – «Дальниипроект». С 2014 года А.Рыкованов работал заместителем генерального директора по капитальному строительству – директором по развитию АО «ММТП».

    А.Масько переходит на работу в материнскую компанию, АО «СУЭК», где в ранге заместителя директора по логистике – директора по управлению портовыми активами будет заниматься развитием всех портовых активов, входящих в сферу производственных интересов СУЭК.


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