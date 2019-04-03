FESCO о служебном расследовании

Группа FESCO подтвердила, что в отношении директора филиала ПАО «ДВМП» во Владивостоке Владислава Кима проводится служебное расследование. Основанием для инициирования расследования, говорится в распространенном FESCO заявлении, стал выявленный факт неисполнения им решения Совета директоров компании.

«С целью обеспечения прозрачности и объективности служебного расследования, а также проведения всех необходимых мероприятий по сбору и проверке достоверности информации о факте нарушения, которое допустил В.Ким, руководством Компании принято решение на период проведения расследования ограничить доступ В. Кима к информационным ресурсам Компании, а также в здания и помещения, занимаемые Филиалом. При этом В.Ким обеспечен возможностью участвовать в проведении служебного расследования, заработная плата сохраняется за ним в полном объеме, как того требует законодательство РФ».

«На основании результатов анализа всех собранных в ходе расследования материалов, руководство Компании сделает выводы о степени тяжести нарушения и его возможных последствиях для Компании, а также определит перспективы дальнейшего сотрудничества с В.Кимом», – говорится в сообщении.

Одновременно в FESCO подчеркивают, что «проведение служебного расследования и ряд шагов, обязательных в рамках этой процедуры, не окажут влияния на деятельность Филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке и других компаний группы FESCO, исполнение ими обязательств перед партнерами, клиентами и работниками».

Напомним, В.Ким возглавил филиал ПАО «ДВМП» во Владивостоке с 1 февраля 2018 года, тогда сообщалось, что он будет курировать работу морского дивизиона группы. Ранее В.Ким в 2016-2017 годах работал директором коммерческого департамента, заместителем генерального директора по коммерческой работе «Владивостокского морского порта», до перехода в FESCO в 2011-2016 годах работал на руководящих должностях в ОАО «ЯТЭК».