Назначения в Минтрансе

Временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Александр Пошивай, занимавший должность заместителя руководителя Агентства. Соответствующее распоряжение от 26 ноября 2019 г. № 2801-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее должность руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта занимал замминистра транспорта Юрий Цветков, который распоряжением правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2800-р назначен на должность заместителя министра транспорта РФ. «Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Кроме того, заместителем министра транспорта РФ назначен глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. «Назначить Костюка Андрея Александровича заместителем Министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального дорожного агентства, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении правительства от 26 ноября 2019 г. № 2802-р.

на фото А.Пошивай