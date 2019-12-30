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З.Магомедов не намерен продавать долю в FESCO
30.12.2019

З.Магомедов не намерен продавать долю в FESCO


    • Совладелец компании FESCO Зиявудин Магомедов не намерен продавать свою долю в FESCO. «В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в Транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней, — говорится в официальном заявлении компании. – Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL, чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российский и международной логистики».

    По данным пресс-службы FESCO, 23,8% акций FESCO принадлежит компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% – TPG Capital, 32,5% – Зиявудину Магомедову, 26,3% – другим акционерам или находятся в свободном обращении.


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