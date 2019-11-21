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Новый контейнеровоз FESCO
21.11.2019

Новый контейнеровоз FESCO


    • FESCO принял в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Монерон». Государственный флаг России был торжественно поднят на судне 21 ноября.

    Как рассказали SeaNews в компании, контейнеровоз вместимостью 822 TEU будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе «ФЕСКО Магадан Лайн» (ФМЛ), где уже работает однотипное судно «ФЕСКО Магадан», приобретенное в этом году, а также универсальный сухогруз «ФЕСКО Посьет». Постановка на линию «ФЕСКО Монерон» запланирована на конец этого – начало следующего года.

    Ледовый класс судна Arc4 соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период. «ФЕСКО Монерон» оснащен современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации. Экипаж контейнеровоза состоит из 14 человек.

    Свое название судно получило в честь острова Монерон, расположенного в Татарском проливе в 43 км от юго-западного побережья Сахалина. Остров был открыт в начале августа 1787 года экспедицией Лаперуза, который назвал его в честь своего сподвижника Поля Меру Монерона.

    Сервис ФМЛ обеспечивает перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов по маршруту Владивосток/Восточный – Магадан – Владивосток/Восточный.


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