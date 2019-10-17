На «Звезде» заложили четвертый Aframax

На открытом достроечном стапеле судостроительного комплекса «Звезда» состоялась закладка четвертого танкера типа Aframax, сообщает пресс-служба предприятия.

Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на сжиженном природном газе. Длина танкера составит 250 м, ширина – 44 м, дедвейт – 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета. Танкер предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

В серии нефтеналивных судов типа Aframax всего 12 танкеров. Изготовление и сборка секций первых трех в настоящее время ведется в цехах и на стапеле предприятия. «Серийность – это перспектива стабильности, а у «Звезды» уже немало заказов. Основной наш заказчик – «Роснефть» – обеспечила верфи загрузку производственной программы до 2025 года. Закладка уже четвертого танкера этого типа показывает, что мы эффективны, что верфь готова строить и новые для России танкеры, и газовозы, и суда снабжения буровых установок и другие виды морской техники», – подчеркнул генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко.