В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенск завершилось строительство российской части трансграничного моста через Амур в Китай, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая этого года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Строительство моста велось круглосуточно. Максимально в работах с российской стороны было задействовано 960 человек. Мост построен из российских материалов: начиная от опор и заканчивая метизами. Иностранные на российской части только ванты: они из Франции.

Мост построен без бюджетных денег. Для его строительства была продумана уникальная концессионная модель. Она предусматривает под собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

«Мост создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объём экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. Создаём условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Уже определен инвестор, который будет возводить транспортно-логистический комплекс – инвестиции в предмостовую зону составят порядка 8,5 млрд. рублей. Проект будет реализован комплексно за три года, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: пресс-служба Амурской области