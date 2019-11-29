Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
29.11.2019

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай


    • В Благовещенск завершилось строительство российской части трансграничного моста через Амур в Китай, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

    Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая этого года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

    Строительство моста велось круглосуточно. Максимально в работах с российской стороны было задействовано 960 человек. Мост построен из российских материалов: начиная от опор и заканчивая метизами. Иностранные на российской части только ванты: они из Франции.

    Мост построен без бюджетных денег. Для его строительства была продумана уникальная концессионная модель. Она предусматривает под собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

    «Мост создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объём экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. Создаём условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Уже определен инвестор, который будет возводить транспортно-логистический комплекс – инвестиции в предмостовую зону составят порядка 8,5 млрд. рублей. Проект будет реализован комплексно за три года, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

     

    Фото: пресс-служба Амурской области


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.11.2019
    Новый контейнеровоз FESCO
    FESCO принял в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Монерон». Государственный флаг России был торжественно поднят на судне […]
    FESCO Владивостокгенеральные грузыДальний Восток
    0
    27.08.2019
    Объем грузоперевозок по МТК «Приморье-1» вырос в два раза
    С начала этого года объем перевозок по международному транспортному коридору «Приморье-1» возрос почти в два раза, сообщает пресс-служба […]
    Дальний ВостокМТК Приморье-1Приморский крайУголь
    0
    01.07.2019
    Первый «умный» VLCC
    В Китае построили первый танкер VLCC, оснащенный интеллектуальной системой. Судно, построенное на верфи Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), входящей […]
    VLCCВидеоДаляньКитай
    0
    22.01.2019
    Рыбный порт восстанавливает специализацию
    Владивостокский морской рыбный порт досрочно прекратил перевалку угля на причале № 50 и продолжает наращивать инфраструктуру для перевалки […]
    Владивостокский морской рыбный портДальний ВостокИнвестицииИнфраструктура
    0
    18.03.2019
    С Кипра в российский офшор
    На острове Русский зарегистрирован новый резидент специального административного района (САР). Им стала сменившая кипрское гражданство компания Donalink Limited, […]
    Дальний ВостокОстров РусскийОфшорСУЭК
    1
    13.09.2019
    «Сначала принимаем решение, а потом думаем, как его выполнять»
    Расширим границы Северного морского пути – выполним задачу президента
    ГрузопотокМурманскПрезидентРосатом
    0
    24.01.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокНоябрь
    0
    20.06.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельГрузооборотДальний Восток
    0
    16.04.2019
    «РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в Европу
    Тестовая перевозка планируется в конце апреля этого года.
    FESCO АТРЕвропаЖ/д перевозки
    0
    05.11.2019
    Первый китайский реактивный самолет
    Китайцы показали первый реактивный самолет собственной разработки, ARJ21, который недавно выполнил первый международный рейс – из Харбина во […]
    АвиаперевозкиВидеоКитай
    0
    26.11.2019
    Дракон во льдах
    На видео ниже – первый ледокол китайской постройки «Xuelong 2» на пути в Антарктиду. Напомним, судно вышло в […]
    АнтарктикаВидеоКитайЛедоколы
    0
    29.10.2019
    Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань
    «ТрансКонтейнер» запустил контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань (КНР). Первый состав ушел с терминала Махарт 26 октября. По […]
    БудапештВенгрияКитайКонтейнерный поезд
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.11.2019 Контейнерооборот портов Мексики
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    28.11.2019 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.11.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    27.11.2019 Контейнерооборот Украины
    26.11.2019 Контейнерооборот лидеров
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ