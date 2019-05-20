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1 млн TEU через Казахстан
20.05.2019

1 млн TEU через Казахстан

    • АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) намерено увеличить ежегодный объем контейнерных перевозок компании через Казахстан до 1 млн TEU в период с 2020 по 2024 год. Такие планы озвучил президент компании Алексей Гром на встрече с журналистами в Нур-Султане (Казахстан).

    Как сообщили SeaNews в компании, такой рост станет возможным благодаря оцифровке и оптимизации процессов перевозки грузов по железнодорожной колее 1520 и повышению вагонной загрузки на маршруте Китай – Европа – Китай в рамках инициативы «One million club», реализуемой совместно с акционерами, партнерами и клиентами ОТЛК ЕРА. В настоящий момент компания активно работает над ростом клиентской базы и расширением номенклатуры товаров, перевозимых из Европы в Китай.

    По данным ОТЛК ЕРА, за первые четыре месяца этого года общий объем контейнерных перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай составил около 102 тыс. TEU, примерно +16% к аналогичному периоду предыдущего года, при этом на перевозки ОТЛК ЕРА пришлось около 85 тыс. TEU от этого показателя (+45%). «По конкурирующим коридорам пока наблюдается снижение перевозок», – отметили в компании.

    «ОТЛК ЕРА совместно с Казахстанскими железными дорогами реализует комплексный план по развитию транзитного сервиса на пространстве 1520 за счет оптимизации порожних пробегов, планирования перевозок, а также согласованной тарифной политики стран ЕАЭС без снижения тарифов на транзит по Казахстану, – сказал А.Гром. – Сейчас наши поезда движутся со скоростью 1020 км/сутки, что на 74 км/сутки выше уровня прошлого года. В текущем году мы планируем ускориться до 1073 км/сутки. Для клиента это будет означать, что груз будет попадать из одной части Евразии в другую еще быстрее. Представляете, 5500 км за четыре с половиной дня – от границы с Китаем до границы с Европой. Мы – Россия, Казахстан и Беларусь – уже поняли, что вместе – лучше».

    В конце прошлого года компании удалось достичь показателя загрузки вагонов, отправляемых из Европы в Китай, сопоставимого с объемом китайских грузов, которые следовали в обратном направлении. Это было достигнуто благодаря успешной работе с европейскими производителями, оптимизации бизнес-процессов и расширению номенклатуры перевозимых экспортных товаров, в том числе за счёт недорогой продукции (продукты питания, целлюлоза и др.).

    По информации ОТЛК ЕРА, в настоящее время компания работает на 57 маршрутах из Китая в Европу. В 2019 году было открыто четыре новых европейских направления: Ноймаркт, Барселона, Бремерхафен, Люксембург. Среднее транзитное время доставки по маршруту Китай – Европа за 4 месяца этого года составило чуть более пяти суток. В 2019 году ОТЛК ЕРА с Казахстанскими железными дорогами добились сокращения среднего времени доставки по маршруту Китай – Европа на 29%, и теперь груз идет по Казахстану два с половиной дня вместо трех дней.

    1 млн TEU через Казахстан

     

    Фото: Рашида Мухаметкалиева и пресс-служба ОТЛК ЕРА


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