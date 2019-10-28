Китайские судостроители объединятся

Китайская антимонопольная служба одобрила слияние двух крупнейших китайских судостроительных компаний, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая.

China Shipbuilding Industry Corp (CSIC) и China State Shipbuilding Corp (CSSC) обнародовали план по потенциальному слиянию в июле этого года в борьбе за конкурентоспособность с южнокорейскими, японскими и европейскими компаниями.

Верфи специализируются на строительстве судов различного назначения: от военных кораблей до коммерческих судов.