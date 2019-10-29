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Закольцованный жд сервис Китай – Германия через Калининград
29.10.2019

Закольцованный жд сервис Китай – Германия через Калининград


    • FESCO запускает Silkway Amber – регулярный контейнерный поезд из Чжэнчжоу (Китай, провинция Хэнань) в Гамбург (Германия) через Калининград и в обратном направлении. Маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь / Замын-Ууд / Наушки (Китай / Монголия / РФ) и Мамоново / Бранёво (РФ / Польша).

    Как рассказали SeaNews в FESCO, перегрузка на подвижной состав колеи 1435 осуществляется в Калининградской области на станции Дзержинская-Новая. Общее транзитное время составляет 14 суток. Основу грузопотока нового сервиса составляют товары народного потребления и оборудование.

    Тестовый поезд из 43 контейнеров отправился из Чжэнчжоу 24 октября. С начала 2020 года составы будут отправляться из Чжэнчжоу и Гамбурга один раз в неделю.

    Сервис запущен в рамках инициатив FESCO, направленных на увеличение объемов перевозок транзитных грузов в контейнерах через территорию РФ и расширение географии собственных сервисов. Выстраивание маршрутов с использованием инфраструктуры Калининградской области позволяет предлагать клиентам доставку как прямыми сухопутными контейнерными поездами, так и мультимодальными сервисам через порты Балтийска и Калининграда, работу над открытием которых FESCO в настоящее время ведет с DB Cargo.

    Для перевозок между Чжэнчжоу и Гамбургом уже доступны два сухопутных сервиса FESCO – через Дальний Восток РФ и через Монголию. Транзитное время по маршруту через пограничный переход Гродеково (Приморский край) / Суйфэньхэ (Китай) составляет 18 суток, через Эрлянь / Замын-Ууд / Наушки (Китай / Монголия / РФ) – 14 суток. Традиционно перевозки между Китаем и Европой осуществляются и интермодальными сервисами через порт Владивосток.


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