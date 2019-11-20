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Идем в хорошем графике
20.11.2019

Идем в хорошем графике


    • 2019 год для транспортной отрасли был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14%. Об этом сообщил  на форуме «Транспортная неделя» министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе делового завтрака с губернаторами и руководителями крупных компаний, ключевыми темами которого стали развитие транспортной инфраструктуры в регионах РФ, инвестиционная деятельность в транспортном комплексе, а также инструменты увеличения притока инвестиций в региональные проекты.

    «2,4 трлн рублей в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн — инвестиции внебюджетные, – сказал Е.Дитрих. – Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн рублей инвестиций в транспорт и транспортную инфраструктуру. Это хорошие показатели. Когда правительство составляло прогноз, мы ожидали порядка 7-7,5% инвестиций на горизонте 2024 года. Что же стало предпосылками к тому, что этот план выполняется с опережением? Приняты важнейшие решения о дополнительном инвестировании в дорожное хозяйство. Регионам поэтапно передаются акцизы на нефтепродукты, которые пополняют региональные дорожные фонды. Многие регионы уже отказались от дополнительного налогообложения, и это нам дает прирост инвестиционной активности на дорожное хозяйство. Госкомпания «Автодор» в этом году вводит порядка 200 км новых автодорог, из них 189 км построены с привлечением частных инвестиций. Около 50 млрд в этом году удалось привлечь госкомпании. Мы развиваем подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, по морским портам в комплексном плане модернизации огромное привлечение инвестиций. В отличие от многих эти проекты построены на привлечении частных инвестиций».

    По информации Е.Дитриха, начинается реализация нового дорожного коридора из Центральной России в Сибирь. «Это коридор «Европа — западный Китай», основанный на дороге Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань, которая свяжет регионы между собой, повысит инвестиционную активность и социально-экономическое развитие придаст дополнительно». По словам министра, эта дорога, «которая в последующем через Самарскую и Оренбургскую области даст России выход на Республику Казахстан».

    «Все эти инвестиционные проекты – это то, что мы, по сути, сегодня имеем в качестве выполненных объектов и заделов», – резюмировал Е.Дитрих.


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