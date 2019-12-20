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APM Terminals продает контейнерный терминал в Роттердаме
20.12.2019

APM Terminals продает контейнерный терминал в Роттердаме


    • APM Terminals подписал соглашение о намерениях по продаже APM Terminals Rotterdam китайской корпорации Hutchison Ports, которая уже управляет терминалом ECT Delta в порту Роттердам.

    Полная передача акций – при условии, что APM Terminals Rotterdam будет продолжать функционировать как независимая компания с пятилетней гарантией объемов от материнской A.P.Moller-Maersk и без принудительного сокращения штата в течение четырех лет после подписания соглашения. Стоимость сделки не раскрывается.

    «Hutchison Ports заинтересована в переговорах с Администрацией порта Роттердам по продлению срока аренды», – сообщает Splash 24/7.


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