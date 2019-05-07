Российско-турецкое совместное предприятие

«РЖД Логистика» и турецкая «Pasifik Eurasia Logistics» создадут совместное предприятие для развития логистических маршрутов доставки грузов по железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс.

Соответствующий меморандум был подписан в рамках встречи генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с главами железнодорожных компаний Турции и Азербайджана, которая состоялась 6 мая в Анкаре. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «РЖД Логистики» Эдуард Алырзаев и генеральный директор «Pacific Eurasia Logistics» Фатих Нусрет Дур.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», целью создания совместного предприятия станет дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, а основными задачами – привлечение грузовой базы в России и Турции для перевозок по коридору Баку – Тбилиси – Карс, а также оказание клиентам широкого спектра логистических услуг.

«На протяжении долгого времени мы развиваем и повышаем эффективность МТК «Восток-Запад» и «Север-Юг», а также работаем над запуском и популяризацией новых МТК «Вьетнам-Россия-Вьетнам» и «Япония-Европа». Накопленные нами знания и навыки, которыми мы готовы поделиться с нашими турецкими коллегами при создании будущего совместного предприятия, очевидно пригодятся для обслуживания такого перспективного маршрута, как Баку – Тбилиси – Карс», – прокомментировал подписание меморандума первый заместитель генерального директора «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев.