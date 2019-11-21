COSCO покупает греческого железнодорожного оператора

COSCO покупает 60% акций греческого железнодорожного оператора Piraeus Europe Asia Rail Logistics (PEARL). Соответствующее соглашение было подписано между PEARL и дочерней компанией COSCO – OceanRail Logistics, специализирующейся на мультмодальных перевозках и использующей порт Пирей в качестве хаба для своих операций.

«Наземный и морской маршрут между Китаем и Европой – China-Europe Land-Sea Express Line, который начинается из порта Пирей и проходит через Центральную и Восточную Европу (в том числе через Македонию, Сербию, Венгрию, Австрию, Чехию и Словакию, – это третий новый торговый коридор между дальним Востоком и Европой, – говорится в сообщении COSCO. – По некоторым оценкам, в 2019 году было отправлено свыше 1 тыс. поездов в рамках China-Europe Land-Sea Express Line, общий объем перевозок составил 80 тыс. TEU».

Таким образом OceanRail Logistics приобретает компетенции железнодорожного оператора в Европе, что позволит консолидировать ресурсы COSCO в развитии транспортного коридора China-Europe Land Sea Express Line, а также нарастить контейнерооборот порта Пирей.

Напомним, что в октябре Комитет по планированию и развитию портов Греции отклонил проект Администрации порта Пирей, мажоритарным акционером которого является COSCO, по строительству в порту нового контейнерного терминала.