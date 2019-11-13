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«РЖД Логистика» планирует маршруты Синьцзян-Уйгурского района
13.11.2019

«РЖД Логистика» планирует маршруты Синьцзян-Уйгурского района


    • АО «РЖД Логистика» и китайская платформенная компания Xinjiang International Land Port (Group) будут развивать транзитные, экспортные и импортные контейнерные маршруты из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, в том числе из городского округа Урумчи. Cоответствующие договоренности зафиксированы в соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое компании подписали на международной выставке China International Import Expo в Шанхае.

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», стороны, в частности, будут развивать перевозки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России в Синьцзян-Уйгурский автономный район и в обратном направлении с помощью «Агроэкспрессов» – сервиса ускоренных контейнерных поездов для доставки агропродукции. Помимо этого, компании намерены проработать железнодорожные маршруты из автономного района в Россию и различные страны Европы.

    «Синьцзян-Уйгурский автономный район находится на самом западе КНР, и немалая его часть граничит с территорией Казахстана. Такое удачное географическое расположение делает его очень перспективным и интересным регионом для «РЖД Логистики». На новых маршрутах мы с уверенностью сможем добиться минимального транзитного времени. К примеру, из соседних с Казахстаном российских регионов груз сможет добраться до Урумчи всего за 5-6 суток. Кроме того, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе традиционно развита агропромышленность, например, производство лапши. А «РЖД Логистика» в последнее время активно развивает агроэкспорт в КНР. Поэтому мы ожидаем, что из России в Урумчи в первую очередь поедут различные виды муки, а также соя, а обратно – фрукты и овощи, что позволит нам получить оптимальный агрологистический кругорейс», – сказал после подписания генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.


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