ММТП ожидает еще 396 вагонов с зерном

В Мурманском морском торговом порту идет обработка зерна, доставленного железнодорожным транспортом. Напомним, о прибытии первых 47 вагонов порт сообщил 28 октября.

В настоящее время идет погрузка на судно. Вагоны разгружаются над бункером, зерно по конвейерам поступает напрямую в трюм балкера. Тестовая партия объемом 29,5 тыс. тонн формируется для отправки на экспорт в страны Северной Африки.

Как сообщил ММТП в своем телеграм-канале, в ближайшее время в ожидается прибытие еще 396 хопперов с зерном.

Фото: ММТП