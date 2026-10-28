Первый состав с зерном в ММТП

Мурманский морской торговый порт принял первый эшелон с зерном, сообщил порт в своем телеграм-канале. В составе поезда 47 вагонов с 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов России. Это первый опыт работы порта с таким грузом, подчеркнули в ММТП.

«В условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, ММТП оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев, – говорится в сообщении. – К этому моменту мы готовились заранее: освоили схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, подготовили инфраструктуру и команду».

Такая технологическая конфигурация, пояснили в ММТП, уже была обкатана на МБТ при запуске перевалки калийных удобрений — и теперь позволила ММТП быстро включиться в работу с новым видом груза.

Главное преимущество схемы — прямая подача зерна в трюм судна, минуя этап промежуточного хранения на складе.

Судно уже встало к причалу, погрузочные работы должны начаться в ближайшее время.

Фото: ММТП