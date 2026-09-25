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“K” Line пополняет флот «Принцесс»
25.09.2026

“K” Line пополняет флот «Принцесс»

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) приняла в эксплуатацию СПГ-танкер «Puteri Kelantan». Как сообщили SeaNews в компании, церемония передачи прошла 24 сентября на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Китае.

    Судно будет принадлежать совместному предприятию “K” Line. Работать газовоз будет в интересах Petronas LNG. “K” Line пополняет флот «Принцесс»

    В начале месяца, 2 сентября, состоялась церемония имянаречения «Puteri Kelantan» и однотипного судна «Puteri Negeri Sembilan». Как пояснили в “K” Line, Puteri в по-малайски означает «принцесса», Kelantan и Negeri Sembilan – названия штатов в Малайзии. Сдача «Puteri Negeri Sembilan» планируется в ноябре.

    Напомним, летом этого года “K” Line приняла еще два систершипа из серии «принцесс» для Petronas LNG – «Puteri Johor» и «Puteri Kedah». 

    Основные характеристики судна:

    • Длина – 299 м,
    • Ширина – 46,4 м,
    • Вместимость – 174 тыс. куб. м,
    • Главный двигатель – X-DF (двухтопливный низкооборотный дизельный),
    • Скорость – 19,5 узлов.

    Фото: “K” Line


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