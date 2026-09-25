“K” Line пополняет флот «Принцесс»

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) приняла в эксплуатацию СПГ-танкер «Puteri Kelantan». Как сообщили SeaNews в компании, церемония передачи прошла 24 сентября на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Китае.
Судно будет принадлежать совместному предприятию “K” Line. Работать газовоз будет в интересах Petronas LNG.
В начале месяца, 2 сентября, состоялась церемония имянаречения «Puteri Kelantan» и однотипного судна «Puteri Negeri Sembilan». Как пояснили в “K” Line, Puteri в по-малайски означает «принцесса», Kelantan и Negeri Sembilan – названия штатов в Малайзии. Сдача «Puteri Negeri Sembilan» планируется в ноябре.
Напомним, летом этого года “K” Line приняла еще два систершипа из серии «принцесс» для Petronas LNG – «Puteri Johor» и «Puteri Kedah».
Основные характеристики судна:
- Длина – 299 м,
- Ширина – 46,4 м,
- Вместимость – 174 тыс. куб. м,
- Главный двигатель – X-DF (двухтопливный низкооборотный дизельный),
- Скорость – 19,5 узлов.
Фото: “K” Line