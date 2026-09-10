“K” Line дала имя новому газовозу

9 сентября Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) провела церемонию имянаречения нового СПГ-танкера. Как сообщили SeaNews в компании, судно, построенное в Южной Корее на верфи Samsung Heavy Industries Co., Ltd., получило название «Toho Emerald».

Toho – потому что собственником и оператором газовоза является зарегистрированное в Сингапуре совместное предприятие “K” Line и Toho LNG Shipping (последняя – 100%-ная «дочка» Toho Gas Co.). И транспортировать СПГ судно будет в том числе в интересах Toho Gas.

А Emerald («изумруд»), пояснили в “K” Line, символизирует будущее, провидение и стабильность.

Сдача газовоза предварительно намечена на октябрь этого года.

Основные характеристики судна:

длина – 290 м,

ширина – 45,8 м,

вместимость – 174 тыс. куб. м,

скорость – 19,5 узла.

На судно установлен двухтопливный двигатель ME-GA, использующий в качестве основного топлива СПГ.

Фото: “K” Line