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“K” Line дала имя новому газовозу
10.09.2026

“K” Line дала имя новому газовозу

    • 9 сентября Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) провела церемонию имянаречения нового СПГ-танкера. Как сообщили SeaNews в компании, судно, построенное в Южной Корее на верфи Samsung Heavy Industries Co., Ltd., получило название «Toho Emerald».

    Toho – потому что собственником и оператором газовоза является зарегистрированное в Сингапуре совместное предприятие “K” Line и Toho LNG Shipping (последняя – 100%-ная «дочка» Toho Gas Co.). И транспортировать СПГ судно будет в том числе в интересах Toho Gas.

    А Emerald («изумруд»), пояснили в “K” Line, символизирует будущее, провидение и стабильность.

    Сдача газовоза предварительно намечена на октябрь этого года.

    Основные характеристики судна:

    • длина – 290 м,
    • ширина – 45,8 м,
    • вместимость – 174 тыс. куб. м,
    • скорость – 19,5 узла.

    На судно установлен двухтопливный двигатель ME-GA, использующий в качестве основного топлива СПГ.

    Фото: “K” Line


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