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Создана компания для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы
14.07.2026

Создана компания для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы

    • Для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), создаваемой во исполнение поручения Президента Российской Федерации, 10 июля зарегистрировано ООО «ЦТЛП Лотус», сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.

    Учредителями выступили ООО «Цифровая логистика», ПАО «ДВМП», ГК «Астрал». Генеральным директором компании назначен Дмитрий Ялов.

    «Регистрация компании открывает практический этап реализации проекта. Цель НЦТЛП – создать единое цифровое пространство для участников рынка грузовых перевозок, которое объединит существующие цифровые решения и упростит взаимодействие государства и бизнеса за счёт использования электронного документооборота и современных цифровых сервисов», – говорится в сообщении. 

    По информации РЖД, для реализации проекта планируется привлечь как бюджетные, так и частные инвестиции.

    В настоящее время ведется разработка концепции платформы, модели данных и ключевых цифровых сервисов, а также подготовка технико-экономического обоснования проекта. Реализация НЦТЛП планируется на принципах государственно-частного партнерства.

    «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа – инструмент повышения конкурентоспособности российской логистики. Ее создание позволит снизить транзакционные издержки, обеспечить прозрачность логистических процессов и перейти к единым цифровым стандартам взаимодействия государства и бизнеса», – заявил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило.

    «РЖД давно внедряют цифровые механизмы в логистические процессы и убедились в преимуществах платформенных решений. Создание ЦТЛП Лотус суммирует накопленный в отрасли опыт, чтобы сделать транспортно-логистический бизнес страны более эффективным. А в перспективе – интегрировать решения с зарубежными платформами», – сказал председатель совета директоров ООО «Цифровая логистика», заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

    «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа станет единым цифровым стандартом для всей отрасли. Она объединит государство, перевозчиков, грузовладельцев и операторов в общую экосистему, где данные синхронизированы, а документооборот полностью электронный. Это позволит кардинально сократить транзакционные издержки, ускорить принятие решений и обеспечить сквозную прозрачность на всех этапах перевозки. Платформа станет основой для бесшовного взаимодействия бизнеса и государства, а также обеспечит быструю интеграцию с зарубежными партнёрами», – отметил генеральный директор ПАО «ДВМП» Пётр Иванов.

    «Сегодня транспортная отрасль проходит через масштабную цифровую трансформацию. Создание НЦТЛП – большой шаг в этом направлении. Цифровизация, по нашим оценкам, позволит сократить количество оформляемых документов минимум вдвое, а их дублирование и излишние операции будут полностью исключены. Помимо этого, платформа обеспечит онлайн-трекинг и прозрачность всех этапов перевозки – время получения данных снизится с десятков минут до секунд», – прокомментировал исполнительный директор ГК «Астрал» Станислав Чернин.

    «Цифровые платформы уже доказали свою эффективность в финансовом секторе, электронной коммерции. Транспорт и логистика – следующий закономерный этап. Название нашей компании – «Лотус» – объединяет три ключевых элемента проекта: логистику, транспорт и услуги. Наша задача – создать единую цифровую среду, которая упростит организацию перевозок, снизит издержки и сделает взаимодействие бизнеса и государства более эффективным» – добавил генеральный директор ООО «ЦТЛП Лотус» Дмитрий Ялов.

    Инфографика : ТН «Цифровая логистика» / Минтранс России


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