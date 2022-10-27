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Для транспортных объектов федерального значения упростили порядок прохождения экспертизы
27.10.2022

Для транспортных объектов федерального значения упростили порядок прохождения экспертизы

    • В целях оперативного восстановления объектов транспортной инфраструктуры федерального значения внесены изменения, содержащие особенности прохождения государственной экспертизы проектной документации. Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы, для капремонта, реконструкции таких объектов застройщику будет достаточно получить положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости.

    Постановление правительства Российской Федерации от 12 октября 2022 года №1809 «О внесении изменения в особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенности и случаи проведения государственной экспертизы проектной документации» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Документ предусматривает особые условия прохождения государственной экспертизы при осуществлении реконструкции, капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального значения. Государственная экспертиза таких объектов будет проводиться в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства с выдачей соответствующего заключения.

    Начать капремонт, реконструкцию таких объектов можно будет до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

    Такая экспертиза будет проводиться на основании заявлений застройщиков, технических заказчиков и лиц, обеспечивших выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    В ведомстве отмечают, что заявления подаются до 31 декабря 2022 года.

    Фото: сайт Главгосэкспертизы, Михаил Терещенко/ТАСС


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