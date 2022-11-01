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Новый этап реконструкции Волго-Донского канала
01.11.2022

Новый этап реконструкции Волго-Донского канала


    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проект очередного этапа реконструкции Волго-Донского судоходного канала и выдала положительное заключение.

    Проектную документацию подготовило ООО «Специальные сварные металлоконструкции». Застройщик – Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей.

    По информации Главгосэкспертизы России, в проект включена реконструкция гидроузла №4, который является четвертой ступенью густошлюзованного участка Волжского склона канала. Гидроузел, расположенный вблизи Кировского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области, предназначен для поддержания подпорного уровня воды и судопропуска.

    В состав гидротехнических сооружений гидроузла входят шлюз №4 с водосбросом, две грунтовые дамбы и судоходный канал.

    В проектной документации в числе прочих мероприятий предусмотрена реконструкция объектов шлюза №4, в том числе гидромеханического оборудования шлюза: механизмов привода ворот и затворов водопроводных галерей, а также замена лестниц для спуска в осушенную камеру, восстановление части строительных конструкций зданий и сооружений.

    Отмечается, что по Волго-Донскому каналу ежегодно проходят более 7 тыс. судов грузоподъемностью до 6 тыс. тонн, перевозящих более 12 млн тонн грузов. Питание канала водой осуществляется из Цимлянского водохранилища с помощью трех каскадно расположенных насосных станций производительностью 45 куб. м в секунду каждая. Всего на Волго-Донском судоходном канале построено 96 гидротехнических сооружений, в том числе 17 судоходных шлюзов, 18 судоходных каналов, 3 насосные станции, 23 земляные плотины и дамбы и 2 аварийно-ремонтных заграждения.

    В 2020 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключения на реконструкцию механического оборудования камер шлюзов гидроузла №6 в Кировском сельском поселении, Ильевского гидроузла №13 у поселков Пятиморск и Ильевка в Ильевском сельском поселении и Николаевского гидроузла, расположенного возле станицы Николаевская в Ростовской области. 

    Фото: Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей


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