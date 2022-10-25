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В Нинбо снова задержки
25.10.2022

В Нинбо снова задержки


    • Порт Нинбо продолжает работать в режиме замкнутого цикла на фоне ограничений по коронавирусу. Грузоотправителям настоятельно рекомендуется перенаправлять свои грузы в порт Шанхай, сообщает Container News.

    14 октября, после того как в одном из районов Нинбо – Бэйлуне – были зафиксированы случаи заражения Covid-19, в городе ввели трехдневный карантин. Однако ограничения на передвижение продлены, поскольку коронавирус стал распространяться.

    «В порту утверждают, что работают в нормальном режиме. Однако все сотрудники порта и водители большегрузов обязаны ежедневно проходить тест на Covid-19, что, безусловно влияет на работу порта, возникают проблемы с доступностью большегрузов, время стоянки в порту увеличилось. Французская логистическая компания Bansard International заявила, что контейнерные операции в Нинбо в полном объеме еще не возобновлены, терминалы сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы. Geodis также советует грузоотправителям перенаправлять грузы в Шанхай», – пишет издание.

    Фото: с сайта Ningbo Port Southeast Logistics Group


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