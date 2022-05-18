Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят

Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня, как минимум, до декабря 2022 года, сообщает пресс-служба правительство со ссылкой на заявление заместитель председателя правительства Викторию Абрамченко на заседании правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Ранее были введены количественные ограничения до 31 мая 2022 года на азотные удобрения, а также введён запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 мая 2022 года. Между производителями продукции и регионами были заключены соглашения о сохранении цен для внутренних потребителей. По данным Минсельхоза России план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей выполнен на 84%. Правительство рассматривает продление действующих мер.

«Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня, как минимум, до декабря 2022 года. По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции. С 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 млн тонн удобрений, что на 23% больше, чем годом ранее», – сказала В. Абрамченко.