Ограничения на Керченской переправе

С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу, говорится документе.

Исключения составляют:

– грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры;

– скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости;

Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организует «зеленый коридор», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Маршрут из Ростовской области в Крым проходит через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Дорога оснащена автомобильными заправочными станциями. При этом остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Республики Крым составляет около 7 часов (387 км), уточняет администрация Кубани со ссылкой на Минтранс России.

Предполагается, что введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия.

Также способом доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный.

Отметим, что по данным Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 25 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19,6 тыс. пассажиров, более 9,3 тыс. автомашин, преимущественно большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона. Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 267 рейсов. Напомним, что с 23 октября на линию был поставлен шестой паром – железнодорожный «Конро Трейдер».

Погода благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции м. Змеиный (г. Керчь), на 8:00 утра вторника на море был практически полный штиль, средняя скорость юго-западного ветра составляла 0,6 м/сек, порывами до 1,2 м/сек, писала вчера пресс-служба ведомства.

По данным Гидрометцентра России, 26 октября в Крыму ожидается сильный дождь, ветер 15-20 м/с. 26-27 октября в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается сильный дождь (в Краснодарском крае с грозой).

Фото: портал администрации Краснодарского края