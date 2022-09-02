Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне

С 1 сентября 2022 года в Балтийской таможне временно ограничен личный прием граждан руководством таможни и таможенных постов. Как сообщили SeaNews в пресс-службе таможни, такая мера введена в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022г. №ДГ-П17-13734кв.

Граждане, имеющие вопросы, относящиеся к компетенции таможенных органов, могут обращаться в Балтийскую таможню:

через официальный сайт Северо-Западного таможенного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заполнив форму в разделе «Электронное обращение»;

по электронной почте ODO_Balcu@sztu.customs.gov.ru;

по факсу (812) 713 99 40, 640 37 29;

через накопительный ящик, установленный в административном здании Балтийской таможни (Канонерский остров, д. 32А), с 8:30 до 18:30.

Также граждане могут направить свои вопросы в письменном виде по почте по адресу: 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, 32А.

Срок рассмотрения письменных обращений граждан – 30 дней со дня их регистрации.

С уточняющими вопросами обращаться по телефонам: (812) 640 58 63 (отдел документационного обеспечения), (812) 640 37 28 (приемная начальника таможни).

Также Балтийская таможня рекомендует участникам ВЭД и физическим лицам на время эпидемии коронавируса обращаться за получением государственной услуги «Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов» в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (сайт «Госуслуги») либо обычной почтой по адресу: 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, 32А. Справочные номера телефонов по порядку предоставления государственной услуги по консультированию: 8 (812) 640-53-26 (автоинформатор), 8 (812) 640 53 25. С порядком получения госуслуги по консультированию можно ознакомиться на сайте СЗТУ.

Право на обжалование решений и действий/бездействия таможенных органов и их должностных лиц, рассмотрение которых осуществляется в соответствии с главой 51 Федерального закона от 3 августа 2018г. №289-ФЗ, может быть реализовано заявителями в электронном виде посредством соответствующего сервиса «Жалоба на решение, действие (бездействие), таможенных органов и их должностных лиц» АПС «Личный кабинет» на сайте ФТС России. При этом, напомнили в таможне, возможность подачи жалоб на бумажном носителе сохраняется.

Телефон доверия Балтийской таможни – 8 (812) 640 37 02.