«Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», расширяет географию перевозок между Россией и Турцией с добавлением захода в порт Гебзе, расположенный в 50 км к юго-востоку от Стамбула в одном из наиболее промышленно развитых районов страны, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

Мультимодальная перевозка была полностью организована силами «Рускона» от склада производителя в Сибири до порта выгрузки в Турции. Транзитное время на морском плече составило менее 3 суток. Следующий рейс запланирован на 31 октября 2022.

В первом рейсе было доставлено более 100 контейнеров с российскими товарами для турецких химических предприятий. Как отмечают в ГК «Дело», особенностью данной перевозки является возможность компании предложить грузовладельцам надежное сообщение теперь не только с европейской, но и азиатской частью Стамбула.

По словам вице-президента «Рускона» Андрея Чернышева, расширение географии деятельности является одним из основных направлений развития компании. «Поэтому в ситуации перестройки глобальных логистических цепочек турецкие порты начинают играть все большую роль для доставки транзитных грузов», – сказал он.

Фото: НУТЭП