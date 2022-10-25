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«Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
25.10.2022

«Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион


    • «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», расширяет географию перевозок между Россией и Турцией с добавлением захода в порт Гебзе, расположенный в 50 км к юго-востоку от Стамбула в одном из наиболее промышленно развитых районов страны, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

    Мультимодальная перевозка была полностью организована силами «Рускона» от склада производителя в Сибири до порта выгрузки в Турции. Транзитное время на морском плече составило менее 3 суток. Следующий рейс запланирован на 31 октября 2022.

    В первом рейсе было доставлено более 100 контейнеров с российскими товарами для турецких химических предприятий. Как отмечают в ГК «Дело», особенностью данной перевозки является возможность компании предложить грузовладельцам надежное сообщение теперь не только с европейской, но и азиатской частью Стамбула.

    По словам вице-президента «Рускона» Андрея Чернышева, расширение географии деятельности является одним из основных направлений развития компании. «Поэтому в ситуации перестройки глобальных логистических цепочек турецкие порты начинают играть все большую роль для доставки транзитных грузов», – сказал он.

    Фото: НУТЭП


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