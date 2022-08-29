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Новый мультимодальный маршрут из Китая в Россию через Новороссийск
29.08.2022

Новый мультимодальный маршрут из Китая в Россию через Новороссийск


    • «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», запустит новый мультимодальный маршрут доставки контейнеров из Китая в Россию через порт Новороссийск. Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», в настоящее время согласованы все организационные вопросы, проведены переговоры с клиентами, сформирована грузовая база. 

    Первый рейс планируется на сентябрь 2022 этого года. Начальной точкой погрузки является китайский порт Тайцан, далее 11 сентября судно с грузом проследует в порт Циндао, откуда 16 сентября направится в Стамбул. В Турции контейнеры будут перегружены на фидерное судно и доставлены в Новороссийск на терминал НУТЭП, входящий в стивидорный актив группы «ДелоПортс». Общее транзитное время от Тайцана до Новороссийска составит 40 дней.

    Как отметил президент «Рускона» Сергей Березкин, особенностью данного маршрута является организованный оперативный подхват контейнеров фидерами в Стамбуле и очень быстрая их доставка в Новороссийск.  «Таким образом, – пояснил он, – клиентам не приходится ожидать формирования какой-либо значительной судовой партии в Турции».

    Фото: ГК «Дело»


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