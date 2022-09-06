«ТрансКонтейнер» и «СВЛОГРУС» будут развивать мультимодальные перевозки через Дальний Восток

ПАО «ТрансКонтейнер», входящее в ГК «Дело», и ООО «СВЛОГРУС», бывшая CEVA Logistics- актив CMA CGM, в рамках в рамках ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при организации мультимодальных контейнерных перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Россию через порты Дальнего Востока. Подписи под документом поставили директор «ТрансКонтейнера» Виктор Марков и генеральный директор «СВЛОГРУС» Сирил Пакари.

Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», согласно документу стороны намерены нарастить объёмы перевозок товаров народного потребления для федеральных розничных сетей и представительств локальных и иностранных торговых марок по маршрутам из стран АТР в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и другие крупные города России.

По словам В.Маркова, подписанное соглашение привлечёт новые объёмы на мультимодальные сервисы «ТрансКонтейнера» в сообщении со странами АТР через порты Дальнего Востока.