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«ТрансКонтейнер» и «СВЛОГРУС» будут развивать мультимодальные перевозки через Дальний Восток
06.09.2022

«ТрансКонтейнер» и «СВЛОГРУС» будут развивать мультимодальные перевозки через Дальний Восток


    • ПАО «ТрансКонтейнер», входящее в ГК «Дело», и ООО «СВЛОГРУС», бывшая CEVA Logistics- актив CMA CGM, в рамках в рамках ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при организации мультимодальных контейнерных перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Россию через порты Дальнего Востока. Подписи под документом поставили директор «ТрансКонтейнера» Виктор Марков и генеральный директор «СВЛОГРУС» Сирил Пакари.

    Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», согласно документу стороны намерены нарастить объёмы перевозок товаров народного потребления для федеральных розничных сетей и представительств локальных и иностранных торговых марок по маршрутам из стран АТР в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и другие крупные города России.

    По словам В.Маркова, подписанное соглашение привлечёт новые объёмы на мультимодальные сервисы «ТрансКонтейнера» в сообщении со странами АТР через порты Дальнего Востока.

     


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