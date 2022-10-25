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Новая перегрузочная техника в Ванино
25.10.2022

Новая перегрузочная техника в Ванино


    • Ванинский порт ввел в эксплуатацию новый ричстакер грузоподъемностью 45 тонн. Оборудование приобретено в рамках программы модернизации производственных мощностей, рассказали SeaNews в порту.

    Новый ричстакер будет задействован при выгрузке и погрузке автотранспорта и железнодорожных платформ, а также в складских операциях – пономерной выборке контейнеров и таможенных досмотрах.

    Это уже второй контейнерный погрузчик, эксплуатируемый в порту. Первый используется на предприятии с 2021 года, когда в АО «Порт Ванино» возобновились контейнерные перевозки.

    В порту рассчитывают, что расширение парка перегрузочной техники позволит увеличить скорость перевалки контейнеров.

    Фото предоставлено пресс-службой Ванинского порта


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