Новая перегрузочная техника в Ванино

Ванинский порт ввел в эксплуатацию новый ричстакер грузоподъемностью 45 тонн. Оборудование приобретено в рамках программы модернизации производственных мощностей, рассказали SeaNews в порту.

Новый ричстакер будет задействован при выгрузке и погрузке автотранспорта и железнодорожных платформ, а также в складских операциях – пономерной выборке контейнеров и таможенных досмотрах.

Это уже второй контейнерный погрузчик, эксплуатируемый в порту. Первый используется на предприятии с 2021 года, когда в АО «Порт Ванино» возобновились контейнерные перевозки.

В порту рассчитывают, что расширение парка перегрузочной техники позволит увеличить скорость перевалки контейнеров.

Фото предоставлено пресс-службой Ванинского порта