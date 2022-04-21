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Новые ричстакеры на ВСК
21.04.2022

Новые ричстакеры на ВСК


    • «Восточная стивидорная компания» ввела в эксплуатацию два новых ричстакера. Терминал приобрел оборудование в рамках программы модернизации производственных мощностей, рассказали SeaNews в ВСК.

    Новые ричстакеры грузоподъёмностью 45 тонн будут задействованы при обработке железнодорожных платформ, а также в складских операциях. Технические характеристики машин позволяют складировать контейнеры до пяти ярусов в высоту.

    Оборудование дополнит семь уже работающих на ВСК ричстакеров.

    «Расширение парка перегрузочной техники позволяет терминалу работать на более высоких скоростях как на железнодорожном фронте, так и на складе и сводит к минимуму простои из-за необходимости проведения ремонтных работ», – отметил управляющий директор ВСК Илья Долгий.

    Фото предоставлено ВСК


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