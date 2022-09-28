Грузовые поезда Китай – Европа через Синьцзян в январе-августе 2022 года

В январе-августе 2022 года через перевал Алатау и Хоргос, расположенные в Синьцзяне, прошло 8701 грузовых поездов Китай – Европа, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua.

Поезда, отправляющиеся через перевал Алатау, прибывают в Европу порядка через 15 дней. «Это намного быстрее по сравнению с традиционными морскими перевозками, а также на 70-80% дешевле, чем доставка по воздуху», — отмечает издание.

Объем внешней торговли Синьцзяна за первые 8 месяцев этого года вырос на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-август этого года объем торговли Синьцзяна со странами-участницами инициативы «Один пояс и один путь» вырос на 54,7% относительно показателя аналогичного периода прошлого года и составил 90,8% от общего объема импорта и экспорта региона.

Видео: New China TV