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Куда перетекают грузы и чего ждать в краткосрочной перспективе
03.08.2022

Куда перетекают грузы и чего ждать в краткосрочной перспективе


    • На прошлой неделе в Новороссийске завершил работу 18-й Транспортный форум «ЮгТранс 2022». С докладом о том, как перераспределяются грузопотоки в новых экономических условиях, выступила директор SeaNews по маркетингу Елена Шелеметьева. Смотрите видео выступления ниже.

    Все данные, использованные в презентации, взяты из аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ. Посмотреть демоверсию сервиса можно здесь (грузы) и здесь (контейнеры). Связаться с Еленой и задать вопросы по работе сервиса и по другим информационным услугам SeaNews можно по телефону +7 (812) 380 38 26 или по e-mail sales@seanews.ru.

    А здесь можно посмотреть фотоотчет с конференции.


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