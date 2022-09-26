Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022

Снижение ставок на рынке контейнерных перевозок из Китая на основные исследуемые трейды продолжается. Самое значительное падение ставок отмечается на порты Персидского залива и Южной Америки.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 3,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 6,3%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 4,9%, на порты восточного побережья – на 6,6%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 38 неделе года существенно упали — на 14,1%. Также ставки на Южную Америку по сравнению с 37 неделей значительно снизились — на 12,2%. Снижение на порты Австралии и Новой Зеландии составило 3,6%.

На внутриазиатском трейде единственный наблюдался рост – из Китая на Японию, плюс 2,8%. В то же время ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей уменьшились на 0,6%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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