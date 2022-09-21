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«ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение
21.09.2022

«ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение


    • Компания ООО «ЛОГОПЕР» и АО «KTZ Express» подписали соглашение о сотрудничестве по организации сервиса по курсированию ускоренных контейнерных поездов на маршруте Китай – Казахстан – Россия. Предметом соглашения является реализация проекта по организации совместных контейнерных поездов на маршруте Китай – Казахстан – Россия, сообщили SeaNews в компании «ЛОГОПЕР».

    АО «KTZ Express» и ООО «ЛОГОПЕР» договорились создать комплексную логистическую услугу – сервис ускоренных контейнерных поездов, курсирующих направлением из Китая через Казахстан в РФ через пограничный переход Достык на терминальную сеть, входящую в холдинг компании «Фининвест» (ТЛЦ «Электроугли», ТЛЦ «Уральский», в перспективе ТЛЦ «Сибирский») и ТЛЦ «Ховрино».

    Стороны рассчитывают, что подписанное соглашение поможет привлечь на сеть Казахстанских и Российских железных дорог дополнительные объёмы грузопотока и получения от этого стабильного экономического эффекта, а также реализацию единой стратегии развития в области логистического и транспортного бизнеса на железнодорожном транспорте.

    Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЛОГОПЕР»


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