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700 поездов Китай – Европа из провинции Цзянсу
20.05.2022

700 поездов Китай – Европа из провинции Цзянсу


    • По итогам января-апреля 2022 текущего года провинция восточно-китайская провинция Цзянсу приняла и отправила 705 поездов Китай-Европа. Это на 54,7% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Нанкинской таможни.

    За отчетный период этими поездами было перевезено 46,9 тыс. TEU (+63,2%). Стоимость груза составила более 9 млрд юаней (1,32 млрд долларов) – на 40,2% больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года.

    10 мая 2022 года в Нанкин из Германии прибыл контейнерный поезд Китай – Европа с 39 контейнерами. Он доставил в Китай более 200 видов товаров, произведенных в Европе, в том числе продукцию химической промышленности, детали для оборудования, шкафы для посуды и продукты питания.

    Как отметил представитель Цзиньлинской таможни, расположенной в Нанкине, к настоящему времени в Нанкин из других стран прибыли 36 грузовых поездов Китай – Европа, с помощью которых было импортировано 20,1 тыс. тонн грузов общей стоимостью 150 млн долларов.

    16 мая из Сучжоу в Австрию и Нидерланды отправился контейнерный поезд Китай – Европа. Общий вес груза 1,1 тыс. тонн, стоимость – 3,65 млн долларов. Это в основном электронная продукция, текстильные изделия и электроинструменты.

    Фото: Xinhua


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