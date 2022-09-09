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Трейдеры накапливают СПГ на морских судах
09.09.2022

Трейдеры накапливают СПГ на морских судах

    • Европейские трейдеры энергоресурсами начали запасать СПГ на морских судах, поскольку береговые мощности перегружены, сообщает Bloomberg. Импортеры в Азии и Южной Америки также рассматривают возможность хранения СПГ в плавучих хранилищах, рассчитывая на закупку дополнительных объемов.

    «Таким образом трейдеры рассчитывают зимой, когда цены значительно вырастут, получить прибыль», — пишет издание.

    По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Bloomberg, «объем СПГ в так называемых плавучих хранилищах на 2 сентября составил 1,4 млн тонн». Это максимальный показатель за два года и эквивалентно, например, общему объему импорта Испании в августе. В настоящее время в море находятся девять судов, хранящих СПГ.

    «Стратегия накапливания характерна для нефтяного рынка и редко практикуется с СПГ, поскольку он испаряется при длительном хранении, — пишет издание. – Однако трейдеры накапливают СПГ в надежде заработать на скачках цен зимой».

    «Мы ожидаем, что плавучих хранилищ будет больше. Однако рынок СПГ-газовозов на зиму уже распределен и раскуплен, поэтому, скорее всего, трейдеры будут использовать суда в своем действующем портфеле», — цитирует издание CEO Flex LNG Management Эйстена Каллеклева.

    Фото: Flex LNG


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