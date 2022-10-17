Паром «Генерал Черняховский» впервые забункерован СПГ

В морском порту Усть-Луга прошла первая в России бункеровка новейшего двухтопливного автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский» сжиженным природным газом. Сразу после бункеровки паром, груженный автотехникой, вышел в рейс в морской порт Калининград, сообщает пресс-служба Росморпорта.

На пароме «Генерал Черняховский» предусмотрена энергетическая установка, которая в качестве топлива использует СПГ или дизельное топливо с низким содержанием серы.

Использование паромом в качестве топлива СПГ поможет повысить экологичность транспортной инфраструктуры Северо-Западного региона страны: уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота – более чем на 90%, оксидов серы и сажи – на 100% по сравнению с аналогичными судами на традиционном «тяжелом» топливе.

Паром «Генерал Черняховский» работает на стратегически важной для России линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград с 6 октября этого года. Аналогичное по характеристикам судно – паром «Маршал Рокоссовский» – обеспечивает бесперебойную работу линии с марта 2022 года.

Инновационные двухтопливные паромы построены ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Предназначенные для обеспечения стабильной транспортной коммуникации Калининградской области с основной территорией России суда имеют ледовый класс Arc4, предполагающий самостоятельную работу во льдах толщиной до 0,6 м. Паромы соответствуют всем современным нормам экологической безопасности окружающей среды. На судах также предусмотрена установка обработки балластных вод.

Фото: Росморпорт